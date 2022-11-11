Новосибирец оплатил за воришку украденную бутылку водки

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Этот случай произошёл в начале ноября в Заельцовском районе Новосибирска. Примерно в 19:37 один из покупателей алкомаркета стал очевидцем кражи – заметил, как неряшливо одетый мужчина пытается спрятать в рукав своей куртки бутылку водки, чтобы незаметно вынести её из магазина, т. е. попросту украсть. Ни мешать совершать правонарушение, ни сообщать о нём невольный свидетель не стал, а мирно продолжил выбор покупок.

Впрочем, за вором уже следила и охрана магазина – по системе видеонаблюдения. Для предотвращения хищения была нажата тревожная кнопка.

77-ой экипаж ГБР ГВАРДИИ прибыл к месту вызова через две минуты. Гвардейцы задержали вора и планировали передать его в полицию, когда тот самый свидетель обратился с просьбой в администрацию отпустить задержанного, и даже внёс в кассу 297 рублей – стоимость украденной бутылки.

Поскольку фактически кража не состоялась, а сумма возможного ущерба была бы незначительной, добросердечному покупателю пошли на встречу и разрешили гвардейцам отпустить воришку.