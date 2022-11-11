В Новосибирске станет на треть меньше рекламных конструкций

В Новосибирске станет на треть меньше рекламы. Фото: Скриншот презентации Управления художественного облика города мэрии Новосибирска.

В Новосибирске по поручению мэра Анатолия Локтя продолжают демонтаж наружной рекламы и нестационарных объектов с улиц города. Об этом сообщил градоначальник в ходе часа прессы.

– В этом году особое внимание мы уделили двум знаковым местам города – площади и проспекту Карла Маркса и площади Калинина. Стояла непростая задача, связанная с работой рекламных операторов и собственников нестационарных объектов, не всегда размещённых на законном основании, – подчеркнул Анатолий Локоть.

В 2021 году на улицах и площадях города было демонтировано 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году убрали 170 рекламных конструкций, до конца года их число увеличится на 60-70 объектов.

В 2022 году большое внимание уделили работам на площади Калинина из-за установки стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Четыре рекламных конструкции убрали с центрального кольца, еще одну – рядом с магазином «Чемпион».

Демонтировали три рекламных щита на улице Дуси Ковальчук и Красном проспекте. Площадь Калинина освободили от 150 незаконных вывесок.

На проспекте Карла Маркса демонтировали 24 баннера и 100 незаконных фасадных вывесок. С тротуаров на Красном проспекте убрали 33 рекламных блока «сити-формата», которые мешают пешеходам и уборке территории.

– К концу года в Новосибирске останется 1282 отдельно стоящие рекламные конструкции. Общее сокращение за два года – 2021-2022 – в масштабах города составит 37 % – доложил начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Также на улицах города демонтировали самовольные нестационарные объекты. В 2021 году было убрано 459 киосков. За 10 месяцев 2022 года демонтировали уже 573 таких объектов. До конца года это число может увеличиться до 650 единиц.

– Мы ни в коем случае не боремся с малым бизнесом. Установка такая – бизнес должен работать в законном порядке, соблюдать правила, способствовать благоустройству города, а не искажать его облик, – резюмировал мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что рассмотрит предложение о запрете установки нестационарных объектов на гостевых маршрутах, и поручил подготовить нормативную базу.

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