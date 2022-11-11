В Новосибирске разыскали девочку-подростка, которая не вернулась домой от подружки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске завершили поиски 15-летней девочки, которая не вернулась домой от подружки. Несовершеннолетняя пропала еще 28 октября. Один раз выходила на связь с родными, сообщала, мол, все с ней хорошо. Но вот домой идти не хотела. Ее искали и волонтеры, и полиция. Наконец, 11 ноября, в ГУ МВД по НСО заявили, что поиски закончились благополучно. Девочка найдена. Жива.

– Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, – уточнили в ведомстве.

Полицейским предстоит выяснить, почему подросток не хотела идти домой. В скором времени ее передадут родственникам. Ранее она из дома не сбегала. Бывало, что ночевала у подружек, но утром всегда возвращалась.

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