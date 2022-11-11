Прощай, герой! В Бердске простились с военным, погибшим в костромском клубе «Полигон»

В Бердске простились с военным, погибшим в костромском клубе «Полигон». Фото: Анна ПАШАГИНА

В Бердске в пятницу, 11 ноября, простились с 38-летним спецназовцем Александром Редниковым. Он погиб, спасая людей на пожаре в клубе «Полигон» в Костроме. На церемонии прощания побывал корреспондент КП-Новосибирск.

Героя отпевали в храме. Фото: Анна ПАШАГИНА

Церемония прощания собрала множество людей. Проститься с героем пришли друзья, родственники, сослуживцы. Сначала с Александром прощались в храме на Боровой улице. Там прошло отпевание. После чего проводили в последний путь на кладбище. В этот день, наполненный скорбью, близкие с болью и благодарностью простились с сибиряком. Могилу героя покрыли венками и флагами.

Сибиряк погиб, спасая людей. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о герое Александре Редникове. Он был участником СВО и носил позывной «Тринадцатый». Пожар в Костроме, в котором погиб сибиряк, унес жизни 13-ти человек. Друзья Александра говорят: «Наш Сашка погиб не на поле боя, но как герой». А командир полка хочет представить Александра Редникова к государственной награде посмертно.

Могилу покрыли венками и флагами. Фото: Анна ПАШАГИНА

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