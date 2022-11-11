Прокуратура предостерегла главу Минстроя Новосибирской области от затягивания сроков реконструкции больницы в Колывани

Прокуратура внесла предостережение министру строительства Новосибирской области. Фото: Прокуратура НСО.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман объявил предостережение главе областного Минстроя Алексею Колмакову. Оно связано с реконструкцией центральной районной больницы в посёлке Колывань. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе рабочего визита в поселок Бучман проинспектировал здание по поручению замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина и встретился с бизнесменами, которые рассказали о своих проблемах, а также выслушал жалобы граждан.

Как отметили в прокуратуре, формально сроки реконструкции больницы не истекли, крайняя дата – 2024 год. Однако министра строительства предупредили, чтобы он не затягивал с проектной документацией.

Напомним, прокуратура все чаще работает «на опережение». С началом сильного снегопада в пятницу, 11 октября, сотрудники правоохранительных органов вышли на проверки по уборке дорог.

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