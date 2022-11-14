«Сделал пластическую операцию»: В Новосибирске осудили убийцу девушки, который 8 лет скрывался в Казахстане

Подозреваемого (на фото) разыскивали 8 лет, он скрывался в Казахстане. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области // пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске суд отклонил апелляцию 31-летнего мигранта, осужденного за убийство девушки 9-летней давности. Трагедия произошла вечером 29 апреля 2013 года в доме на улице Титова.

По данным следствия, гражданин Узбекистана пришел в гости к двум ранее незнакомым девушкам, все трое распивали спиртное. Они повздорили. В ходе ссоры мигрант достал нож и нанес 24-летней девушке более 10 ударов ножом. Она скончалась на месте от потери крови. Затем мигрант напал на 22-летнюю девушку, нанес ей 11 ударов ножом. Она чудом выжила – ее спасли вовремя приехавшие врачи «скорой».

Подсудимый сбежал из квартиры и покинул Новосибирск. Затем 8 лет скрывался в Казахстане. Там он сделал пластическую операцию, чтобы быть неузнаваемым, работал в рекламном агентстве.

Сотрудники СКР возбудили два уголовных дела об убийстве с рядом отягчающих обстоятельств и попытке убийства. Подозреваемого объявили в международный розыск. В 2021 году злоумышленника всё-таки задержали и этапировали в Россию.

На допросе у следователя подсудимый пояснил, что пришел к девушке легкого поведения. Сказал, что та первая напала на него и якобы ударила ножом.Сказал, что оборонялся, а затем набросился на вторую девушку.

- Подсудимый скрывался за границей, даже сделал пластическую операцию, его не сразу узнали при задержании. Потерпевшая и свидетели опровергли показания подсудимого. В совокупности Ленинский районный суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима .Сегодня Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защитника и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ольга Дуденко. – Приговор вступил в законную силу.

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