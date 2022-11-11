В новосибирском аэропорту Толмачево построили перрон для широкофюзеляжных самолетов

В аэропорту Толмачево появился перрон для широкофюзеляжных самолетов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В аэропорту Толмачево появился перрон для широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

Работы велись в рамках реконструкции аэропортового комплекса. Как уточнили в Ростехнадзоре, эта задача успешно выполнена, серьезных нарушений не зафиксировано.

Перрон включает в себя 15 стояночных мест для широкофюзеляжных самолетов или 20 комбинированных мест. Также на территории располагается площадка, где воздушные суда будут проходить противообледенительную обработку.

Между площадкой противообледенительной обработки самолетов и перроном действует соединительная рулежная дорожка.

− Управлением выданы заключения о соответствии реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, − отметили в публикации.

Данные объекты не только сделают полеты более безопасными, но и повысят качество обслуживания пассажиров.

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