Новосибирский театр Афанасьева переедет в новое здание в начале 2023 года. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске театр Афанасьева окончательно переедет в новое здание в начале 2023 года. Премьеру спектаклей наметили на начало января. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, перед тем, как организовать спектакли на новой сцене, театру нужно окончательно перебраться, а также адаптироваться в новом здании. Анна Терешкова добавила, есть вероятность, что неформальное открытие, предполагающее передачу ключей, состоится в конце 2022 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что техническое открытие театра Афанасьева прошло 12 августа. Известно, что реконструировали новые помещения при помощи средств областного и федерального бюджетов

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