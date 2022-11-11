Подрядчика для проектирования Южного транзита ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется проектированием Южного транзита.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске ищут подрядчика, который займется проектированием Южного транзита. Информация опубликована на сайте правительства Новосибирской области.
Заказчиком выступает ГКУ НСО «Мост». Работу учреждение оценивает в 880 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.
Дорога будет проходить через Новосибирск от трассы М-51 до Восточного обхода. На участке планируют сделать от четырех до шести полос.
Двигаться по трассе можно будет с расчетной скоростью не менее 120 километров в час.
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