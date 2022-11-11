Подрядчика для проектирования Южного транзита ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется проектированием Южного транзита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется проектированием Южного транзита. Информация опубликована на сайте правительства Новосибирской области.

Заказчиком выступает ГКУ НСО «Мост». Работу учреждение оценивает в 880 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Дорога будет проходить через Новосибирск от трассы М-51 до Восточного обхода. На участке планируют сделать от четырех до шести полос.

Двигаться по трассе можно будет с расчетной скоростью не менее 120 километров в час.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber