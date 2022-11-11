Начальник новосибирского метро заявил о необходимости повышения тарифа до 35 рублей

В Новосибирске могут поднять стоимость проезда в метро до 35 рублей, если это одобрят региональные власти. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирскому метро необходимо повышение оплаты проезда сразу на 8 рублей. Сейчас поездка стоит 26 рублей. Для выполнения задач по развитию подземки нужно с натяжкой 30, лучше – 35 рублей. Об этом руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло в очередной раз заявил в эфире радио «Городская волна».

– Если с нами согласятся, в дальнейшем мы будем иметь развитие нашего метрополитена. Если нет – то мы застынем в том виде, в каком сегодня существуем, – предупредил Аркадий Чмыхайло.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, на какие цели в метрополитене пойдут вырученные средства от повышения оплаты за проезд. Сейчас в столице Сибири самые низкие тарифы в метро среди всех городов России с подземкой.

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