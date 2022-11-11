Жителей Новосибирска предупредили об опасном гололёде на дорогах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Новосибирской области предупредили о гололёде на дорогах. Он возник из-за перепада температур. В выходные дни гололедица в регионе сохранится. Она чревата авариями и травмами пешеходов. В ГУ МЧС призвали участников дорожного движения к максимальной осторожности. И напомнили о правилах, которые нужно соблюдать в этот период.

– Передвигаться необходимо осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом, – советуют в ведомстве.

В случае, если вы все же поскользнулись, нужно присесть, чтобы высота падения снизилась. В момент падения следует сгруппироваться, перекатиться, чтобы смягчить удар. Если вы травмировались, нужно оперативно обращаться в больницу.

Водителям же напомнили о необходимость использования зимней резины, соблюдении ПДД и скоростного режима. Не нужно допускать обгонов, резких ударов по тормозам и необдуманных манёвров. Тормозной путь при гололёде заметно увеличивается.

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