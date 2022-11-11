Агроном рассказала, как не потерять урожай из-за бесснежной осени в Новосибирске

В Новосибирске отсутствие снежного покрова осенью не навредит посадкам. Фото: Анастасия Осипова

В Новосибирске еще не лёг постоянный снежный покров. Как в это время помочь растениям в саду или на даче, КП-Новосибирск рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Людмила Шубина.

– Растения в открытом грунте страдать не будут – снег уже начал идти, и дополнительно нагребать его не стоит. Однако можно сделать лёгкое снегозадержание: если есть хвойный лапник, обрезки от малины, то их можно разбросать по землянике, по цветочным культурам. Старая полиэтиленовая плёнка тоже является хорошим утепляющим средством, – поделилась с КП-Новосибирск эксперт.

Плёнкой можно закрыть ежевику, виноград, землянику – те сорта, которые плохо переносят зиму.

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