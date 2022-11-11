МТС обеспечила путешественников бесперебойным доступом к 4G от Новосибирска до Барнаула

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Для непрерывного покрытия южного направления скоростным мобильным интернетом компания установила 22 базовые станции стандарта LTE.

В результате пассажиры поездов получили скоростной мобильный интернет до 100 Мбит/с и могут на всем путипротяженностью 195 км пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки даже во время поездки. Такие же возможности доступны жителяммалых населённых пунктов Новосибирской области, расположенных вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово, и другие.

- Покрытие сетью LTE железнодорожного пути, ведущего через Новосибирск на юг, в Алтайский край - это часть нашего проекта по покрытию транспортных артерий региона, цель которого обеспечить многочисленным путешественникам возможность пользоваться услугами связи и скоростного мобильного интернета. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда повысит комфорт для пассажироводного из наиболее популярных федеральных направлений, - сообщил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры Новосибирской области современными услугами связи и цифровыми сервисами является крайне важным и актуальным. В последние годы сделан ощутимый рывок в данном направлении. Новосибирская область - транзитный регион, транспортный хаб федерального значения и очень важно, чтобы гости и жители области были обеспечены качественной связью и мобильным интернетом на всем протяжении пути, - отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.