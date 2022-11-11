В Новосибирске из-за гололеда посреди дороги развернуло фуру

Под Новосибирске из-за гололеда посреди дороги развернуло фуру. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске в пятницу, 11 ноября, посреди дороги развернуло фуру. Очевидцы сфотографировали инцидент и опубликовали кадры в соцсети.
– Это произошло на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую. Кабина фуры в результате случившегося оказалась на газоне, – написали в группе «АСТ-54».
В результате происшествия никто не пострадал. Произошло ЧП из-за снега и гололеда.
Из-за неблагоприятной погоды на дорогах города сложная ситуация.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер