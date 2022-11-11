В Новосибирске из-за гололеда посреди дороги развернуло фуру

Под Новосибирске из-за гололеда посреди дороги развернуло фуру. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске в пятницу, 11 ноября, посреди дороги развернуло фуру. Очевидцы сфотографировали инцидент и опубликовали кадры в соцсети.

– Это произошло на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую. Кабина фуры в результате случившегося оказалась на газоне, – написали в группе «АСТ-54».

В результате происшествия никто не пострадал. Произошло ЧП из-за снега и гололеда.

Из-за неблагоприятной погоды на дорогах города сложная ситуация.

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