Снежная буря накроет Новосибирск

В Новосибирск придут метели на все выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске все выходные будут бушевать метели. О пасмурной погоде и сильном ветре 12 и 13 ноября сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Умеренный снег, днем с мокрым снегом. Местами метели, гололедные явления, – прогнозируют специалисты.

Скорость ветра во время снегопада может достигать до 16 метров в секунду.

Несмотря на осадки, погода порадует теплом. Ночью в субботу и воскресенье в Новосибирске будет около -2 градусов, по области температура может опуститься до -5. Днем ожидают около 0 градусов, возможно потепление до +3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber