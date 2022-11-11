Снежная буря накроет Новосибирск

В Новосибирск придут метели на все выходные.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске все выходные будут бушевать метели. О пасмурной погоде и сильном ветре 12 и 13 ноября сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
– Умеренный снег, днем с мокрым снегом. Местами метели, гололедные явления, – прогнозируют специалисты.
Скорость ветра во время снегопада может достигать до 16 метров в секунду.
Несмотря на осадки, погода порадует теплом. Ночью в субботу и воскресенье в Новосибирске будет около -2 градусов, по области температура может опуститься до -5. Днем ожидают около 0 градусов, возможно потепление до +3.
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