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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 3:29

В Новосибирске молодой сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов

Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске молодой сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов. Фото: другой источник.

В Новосибирске молодой сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов. Фото: другой источник.

В Новосибирске сотрудник салона сотовой связи попался на сливе персональных данных абонентов. Деятельность злоумышленника 2003 года рождения пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

– Сотрудник за деньги копировал и передавал третьим лицам данные из корпоративной базы оператора связи. Он оформлял фальшивые документы, подделывал подписи абонентов, осуществлял детализацию вызовов, – уточнили в региональном УФСБ.

На парня возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации.

В УФСБ добавили, что с начала 2022 года в Новосибирской области за совершение аналогичных преступлений приговорили 10 человек. В отношении еще 7-ми уголовные дела пока расследуют.

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