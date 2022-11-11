В Новосибирске количество наружной рекламы уменьшится на треть к концу года

В Новосибирске оставят две трети наружной рекламы. Фото: Скриншот презентации Управления художественного облика города мэрии Новосибирска.

К концу 2022 года в Новосибирске количество рекламы должно уменьшиться на 37 %. Об этом на часе прессы сообщил глава управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

За 10 месяцев 2022 года с улиц Новосибирска исчезли 170 объектов широкоформатной рекламы, также до конца года планируют демонтировать еще 60-70 баннеров. К концу года должно остаться около 63 % рекламы – щитов, билбордов и сити-форматов.

Также Хорошунов предложил запретить размещать рекламные баннеры и киоски вдоль главных магистралей – гостевых маршрутов города. Это решение вступит в силу, если его одобрят мэр или горсовет Новосибирска.

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