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НовостиЭкономика11 ноября 2022 3:08

Более 93% банкоматов в сети Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Зеленый день», сообщил, что в Сибири доля банкоматов нового поколения с технологией cash-recycling превысила 93% устройств
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные и операционные затраты - средства, которые клиент вносит в банкомат-ресайклер, могут быть выданы другому человеку, и получатель не должен приходить в банк и ждать окончания процесса инкассирования. При внесении наличных банкоматы нового образца могут принять до двухсот купюр - ранее за один раз можно было внести не больше сорока. Кроме того, клиентам для обслуживания в новых банкоматах не обязательно иметь при себе карту - авторизация и осуществление операций доступны по биометрии лица.

Лидерами по количеству устройств нового образца являются Омская область и Красноярский край, а наибольшая доля банкоматов-ресайклеров в Хакасии (98% от общего числа). В Новосибирской области процесс обновления парка банкоматов завершен на 93%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Важнейшим показателем работы Сбербанка являются комфорт и удобство для клиентов. Мы продолжаем внедрять современные технологии, значительно облегчающие рутинные операции. Обновление парка банкоматов - большой шаг на этом пути, поскольку наши современные устройства позволяют быстрее проводить необходимые операции, в том числе с использованием биометрических данных.