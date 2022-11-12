Новосибирец прорубил дверь топором громко топающему сверху соседу

Чтобы решить конфликт мужчина взял в руки топор.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирец прорубил дверь топором топающему сверху соседу. Конфликт между мужчинами произошел в Калининском районе. Подсудимый громко слушал музыку. Истец стал стучать ногой по полу, чтобы тот убавил громкость.
- Через незначительный промежуток времени он услышал громкие удары в его входную дверь. Мужчина вышел и увидел повреждения с внешней стороны входной двери. Он вызвал сотрудников полиции, - говорится на сайте Калининского районного суда.
Оказалось, что соседу не понравилось, что наверху топают ногами. Вот он и решил с этим разобраться.
«Закопать топор войны» помог суд. Новосибирцу дали год условного срока. Также ему придется выплатить пострадавшему 15 тысяч рублей за испорченную дверь.
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