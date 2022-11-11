Вокруг Шиловского полигона под Новосибирском запретили продавать алкоголь

В Новосибирской области вокруг Шиловского полигона запретили продавать алкоголь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области ради дисциплины мобилизованных бойцов продлили запрет на продажу алкоголя в округе пунктов сбора. Губернатор региона внес изменения в постановление. Новую редакцию опубликовали на сайте областного правительства.
Теперь спиртосодержащую продукцию запрещено продавать в 300 метрах от НВВКУ и в 1,5 километрах от Шиловского полигона.
Расстояние рассчитывается по прямому радиусу от ограды полигонов до входа в магазины.
Напомним, ранее ограничения вводили для точек продажи спиртного в радиусе около километра вблизи НВВКУ. Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации, запрет не был снят. Он продлится до выхода отменяющего указа.
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