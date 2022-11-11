Под Новосибирском пьяный водитель устроил жёсткое столкновение внедорожников. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирской области на Ордынском шоссе столкнулись два внедорожника. Произошла авария по вине пьяного водителя. Информация о крупном ДТП появилась в соцсети.

– Поздно вечером 10 ноября рядом с селом Ярково пьяный водитель внедорожника Mitsubishi Pajero iO вылетел на встречку, не справившись с управлением. Таи столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado 150 TRD. «Паджеро» от удара развернуло, а «Прадо» вылетел в кювет, – написали в паблике «АСТ-54».

После аварии виновник убежал в поле. Но его поймали прибывшие на место гаишники. Известно, что он ударился головой, но помощь врачей ему не понадобилась. Водитель «Тойоты» не пострадал – в машине сработали все подушки безопасности.

На кадрах к посту видно, что внедорожники получили серьезные повреждения.

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