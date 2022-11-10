Девочка с опасным вывихом шеи, которую спасли новосибирские хирурги, побывала на шоу Елены Малышевой

Воротник девочке сняли в конце октября. Фото: кадр из программы "Здоровье"

9-летняя Полина Горшкова, которую чудом спасли новосибирские хирурги, побывала на двух программах Елены Малышевой: «Здоровье» и «Жить здорово!». Напомним, что в июне этого года летняя поездка к родственникам едва не закончилась для Горшковых трагедией. Семья попала в ДТП на обратном пути. Сильнее всего пострадала Полина — серьезно повредила шею. По словам врачей, голова девочки была, грубо говоря, отделена от тела из-за костно-связочных повреждений.

— Закулисье, конечно, интересное. Полинка у нас маленькая же девочка, она подумала, что ее там вообще, как звездочку маленькую встретят. Объяснили, конечно, что мы просто участники, — с улыбкой рассказала мама девочки Галина КП-Новосибирск.

По словам матери, встретили их хорошо, а с Еленой Малышевой удалось поговорить и вне эфира. На программу Полина поехала еще в специальном воротнике, который помогал удерживать в правильном положении голову и не напрягать шею. Сняли его только в конце октября.

— Воротник сняли, но пока не вернули нас к обычному ритму жизни. Сейчас нельзя специально кивать, поворачивать голову нельзя. Спокойно все можно немножко, а вот резко нельзя. Никаких резких прыжков нельзя, бега, — рассказала Галина.

По словам матери, ограничения временные. В июле они еще раз приедут в Новосибирск на обследование. Если все будет хорошо, ограничения уберут полностью. А пока контакт с хирургом будут поддерживать дистанционно.

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