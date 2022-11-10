50-летнего новосибирца на 5 лет отправили в колонию за смертельное ДТП

Пассажир автомобиля погиб на месте. Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд приговорил 50-летнего новосибирца к 5 годам колонии за смертельное ДТП, произошедшее в июне этого года на улице Забалуева. Его обвиняли по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть.

— Подсудимый в состоянии опьянения управлял автомобилем, в котором находился пассажир, и возле дома №90 по улице Забалуева совершил столкновение со стоящим у правого края проезжей части полуприцепом грузовика. В результате ДТП пассажир погиб, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что мужчина полностью признал вину. Кроме заключения в колонии-поселении сибиряка лишили прав на 2,5 года.

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