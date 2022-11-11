«Я – бесконечная любовь»: создатель новосибирского трио Silenzium сменила фамилию и выпустила песню для медитаций

Создательница Silenzium сменила имидж соло, но не трио. Фото: ПРедоставлены Натальей Нирамайя

В Новосибирске создатель трио Silenzium Наталья Григорьева (Вожакова) сменила фамилию на Нирамайа и научилась петь с помощью медитаций. Новый клип с песней-медитацией вышел 10 ноября на канале виолончелистки.

- Нирамайя теперь моя действительная фамилия по паспорту, но замуж я не выходила. Просто поменяла фамилию, потому что очень долго ходила с фамилией одного из бывших мужей, было лень менять. Пора было отрезать эти энергетические хвосты. Я почти год еженедельно посещаю коллективные медитации, веганю, занимаюсь йогой, пою киртан, медитирую. Зачем мне это надо? В период острого кризиса это спасло мне жизнь и так сильно улучшило её качество по всем параметрам, что я не хочу это бросать, – рассказала КП-Новосибирск Наталья Нирамайя.- Я Наташа Нирамайя, и я не это тело и не этот разум. Я - бесконечная и вечная любовь.

Трио выступает по всей России. Фото: Предоставлены Натальей Нирамайя

Создательница трио Silenzium впервые решила спеть в клипе – и спела мантру-медитацию киртан, которую используют в индуизме.

- Silenzium это основная деятельность. У нас сейчас много концертов по стране проходит. Но поддерживать себя в ресурсе мне помогает именно духовная практика. Ближайший концерт нашего трио в Новосибирске состоится 19 ноября, мы выступим на сцене ДК «Прогресс», – сообщила Наталья Нирамайя.

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