В Новосибирске на Советской паровозиком столкнулись четыре машины

Сильнее всего пострадала последняя машина.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске на улице Советской столкнулись четыре автомобиля. Произошло ДТП вечером в четверг, 10 ноября.
Судя по фото, машины врезались одна за другой, когда первая притормозила. Сильнее всего повреждения заметны у последнего авто. Перед у него всмятку, видно, что сработала подушка безопасности. Также серьезно пострадала впереди стоящая машина: помяты багажник и капот.
А вот первый притормозивший и врезавшаяся в него «Лада», судя по фото, пострадали несильно.
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