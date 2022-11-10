В Новосибирске на Советской паровозиком столкнулись четыре машины

Сильнее всего пострадала последняя машина. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске на улице Советской столкнулись четыре автомобиля. Произошло ДТП вечером в четверг, 10 ноября.

Судя по фото, машины врезались одна за другой, когда первая притормозила. Сильнее всего повреждения заметны у последнего авто. Перед у него всмятку, видно, что сработала подушка безопасности. Также серьезно пострадала впереди стоящая машина: помяты багажник и капот.

А вот первый притормозивший и врезавшаяся в него «Лада», судя по фото, пострадали несильно.

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