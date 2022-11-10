В МЧС пояснили, что эвакуация не была связана с пожаром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Аура». Соответствующая звуковая тревога включилась примерно за час до закрытия торгового центра вечером в четверг, 10 ноября.

— Сообщение о пожаре не поступало, — прокомментировали КП-Новосибирск в региональном МЧС.

Напомним, последний раз ТРЦ «Аура» эвакуировали в марте этого года. Тогда ждущие на улице люди увидели, что в здание зашли кинологи. После в торговом центре пояснили, что поступила информация о минировании. Она оказалась ложной и людей запустили обратно через 20 минут.

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