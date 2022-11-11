Мокрый снег и гололедица нагрянут в Новосибирск

В Новосибирске будет снежно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 ноября 2022 года в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и гололедицу на дорогах.

— Температура ночью составит -1...-3 градуса, а днём 0...+2. Будет облачно, небольшой, местами умеренный снег. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8, местами до 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет облачно, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура ночью составит около 0...-5 градусов, днём -3...+2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер