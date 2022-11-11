Мокрый снег и гололедица нагрянут в Новосибирск

В Новосибирске будет снежно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
11 ноября 2022 года в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и гололедицу на дорогах.
— Температура ночью составит -1...-3 градуса, а днём 0...+2. Будет облачно, небольшой, местами умеренный снег. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8, местами до 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области будет облачно, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура ночью составит около 0...-5 градусов, днём -3...+2.
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