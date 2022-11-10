«Нам хочется знать вас всех по имени»: пенсионерка из Новосибирска отправляет на фронт трогательные письма с иконками

Передачки пенсионерка готовит вместе со своей сестрой. Фото: стоп-кадр из видео / Народный Фронт

Жительница Новосибирска Валентина Ивановна вот уже несколько месяцев пишет письма участникам спецоперации. В конверты она вкладывает не только листы бумаги со словами заботы и поддержки, но и иконки с освещенными крестиками.

Письма сибирячка передает через представителей «Народного Фронта». Передачки пенсионерка готовит вместе со своей сестрой.

Как отметили в организации, уже написано более 40 писем, полных переживаний, сочувствия, но главное – огромной любви и благодарности.

− Тепло ли вы одеты? Что кушаете? Не болеете ли? Чем мы – старшее поколение, можем вам помочь? Пока живы, мы будем покупать вам вещи, отправлять их вам, чтобы вы всегда были одетые, обутые и сытые, − аккуратным почерком выведено на бумаге. – Нам хочется знать вас всех по имени. Чтобы командиры вас жалели, не обижали ни словом, ни взглядом.

В своих письмах Валентина Ивановна трогательно называет каждого солдата «сыночком». Женщина обещает молиться за здоровье воинов и самим им советует не забывать, насколько сильной бывает вера.

Пенсионерка обязательно указывает свой номер телефона – она надеется, что ребята, получившие ее послания, вернутся живыми и заглянут в гости. Сибирячка с радостью примет каждого бойца.

А еще Валентина Ивановна собрала вместе с сестрой и подругами индивидуальные наборы для солдат. В каждом пакете − по две пары носков и средства личной гигиены.

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