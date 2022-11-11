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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 23:30

Новосибирца осудили за продажу несуществующей иномарки

Также выяснилось, что он украл из магазина алкоголь и сумку с наушниками
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Дело рассматривалось в суде.

Дело рассматривалось в суде.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирца осудили за продажу несуществующей иномарки. Он выложил объявление на сайте и выставил на мнимую машину ценник в 170 тысяч рублей. Когда покупательница вышла на него, он попросил предоплату - 4 тысячи рублей. Получив деньги, пропал. Кроме того, он совершил еще несколько преступлений.

- Также мужчина украл у продавца в пункте выдачи посылок сумку с наушниками и документами, а в магазине похитил алкоголь и зубную пасту на сумму 3 958 рублей, - говорится в приговоре на сайте Калининского районного суда.

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел: кража, мошенничество и попытка кражи. Мужчине дали один год условно.

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