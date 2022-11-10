В Новосибирске под суд попали пятеро мигрантов, избивших дружинника

В отношении жителей Таджикистана возбудили уголовные дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро мигрантов, избивших сотрудника народной дружины Вячеслава Бондарева, попали под суд в Новосибирске. Оказалось, что на их счету несколько эпизодов преступлений, пишет «Царьград Новосибирск».

Напомним, инцидент произошел 11 июля 2021 года. В тот день Вячеслав находился при исполнении. Он сделал замечание компании – парни вели себя буйно. После этого молодые люди избили сибиряка и обокрали его.

В отношении жителей Таджикистана возбудили уголовные дела. Их рассматривает суд Кировского района. Очередное заседание назначено на 14 ноября.

Выяснилось, что не только Вячеслав стал жертвой банды. По некоторым данным, мигранты также отобрали у несовершеннолетнего наушники.

− Еще одного потерпевшего сильно избили, и отобрали у него дорогущий смартфон, − рассказал дружинник.

Остается надеяться, что злоумышленники ответят по всей строгости закона.

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