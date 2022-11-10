Новосибирские оборонные предприятия ищут сотрудников на зарплаты до 120 тысяч

Сотрудники нужны в 19 оборонных предприятий области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские предприятия оборонно-промышленного комплекса ищут сотрудников. В 19 организаций области необходимо 870 человек. Об этом сообщили в региональном Минтруда.

— Обеспечение кадровой потребности предприятий ОПК — одна из приоритетных задач региональных органов власти на сегодняшний день, — сообщил замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов. — С августа по ноябрь текущего года порядка 850 человек вышли на новые рабочие места на предприятия ОПК. Работа по привлечению трудовых ресурсов на предприятия проводится в проактивном режиме.

В Минтруда пояснили, что среди вакансий есть инженеры, токари, слесари, регулировщики радиоэлектронной температуры. Зарплаты, которые предлагают работодатели, варьируются от 45 до 120 тысяч рублей.

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