Блогер из Новосибирска показал бардак возле площади Калинина

Возле площади Калинина царит бардак. Фото: стоп-кадр из видео Виталия Полищука

Новосибирский блогер Виталий Полищук побывал на базаре недалеко от стелы «Город трудовой доблести». Мужчина пришел в ужас от разведенного там бардака. Об этом он рассказал в личном Телеграм-канале.

Сибиряк думал, что после открытия стелы на площади Калинина близлежащую территорию привели в порядок. Но по факту там ничего не изменилось.

Больше всего Виталия шокировала стихийная торговля, где новосибирцам пытаются продать продукты неизвестного происхождения.

Также блогер обратил внимание на большое количество мусора, валяющегося на земле. Еще одна проблема – это реклама, которую крутят через громкоговорители и которая «засоряет» мозг.

− Что это за жесть? – задался вопросом Виталий.

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