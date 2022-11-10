«Их так много!»: жительница Новосибирска сняла видео с перелетными утками

Сибиряков удивила стая уток, плавающих в Оби. Фото: кадр из видео

Жительница Новосибирска засняла прилетевших на ОбьГЭС стаю уток. По словам женщины, за ними было интересно наблюдать без чаек. Видео было заснято 8 ноября в районе песчаного пляжа.

— Стая уток прилетела на отдых к нам из дальних краёв. Интересно было наблюдать на птичью тусовку без чаек, такое спокойное передвижение в пространстве воды и воздуха, — рассказала КП-Новосибирск автор видео.

На кадры видео попали не только уточки, но и женщина, которая кормила их. Также по словам автора ролика, посмотреть на птиц подошли дети.

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