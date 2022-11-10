В Новосибирске планируют усилить подсветку на памятнике Покрышкину

На памятнике Александру Покрышкину на площади Маркса планируют усилить подсветку. Фото: Анна Терешкова

На памятнике Александру Покрышкину на площади Маркса планируют усилить подсветку. Ранее на недостаток освещения указывали местные жители.

Данную тему в ходе встречи с журналистами 10 ноября затронул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что на площади Маркса активно проводились работы по благоустройству. Однако они еще не закончены.

Так, например, остались некоторые конструкции, которые загораживают вид на памятник маршалу авиации. Еще одна проблема связана со слабой подсветкой.

− От новосибирцев поступают замечания, что памятнику нужно добавить подсветки. И я разделяю это мнение, − высказался Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что уже обратился в Управление художественного облика города. Он поручил усилить вечернее освещение мемориала.

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