Новосибирскому депутату Мамонтову, сбившему 6-летнего мальчика, избрали меру пресечения

Депутата обвиняют по статье за оставление места ДТП. Фото: кадр из видео

Новосибирскому депутату Сергею Мамонтову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Напомним, что в конце октября мужчина сбил 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области и уехал с места ДТП, оставив ребенка лежать на дороге.

— Мамонтову избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий по 31 декабря 2022 года, — рассказали в Татарском районном суде.

Депутату запретили выходить из дома с десяти вечера до шести утра, посещать место работы — Совет депутатов Татарского района, общаться с потерпевшими, свидетелями, экспертами, специалистами и понятыми, а также пользоваться телефонной связью, кроме экстренных случаев и переговоров с правоохранительными органами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Мамонтова временно отстранили от должности депутата Совета депутатов Татарского района.

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