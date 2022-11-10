Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей

Превышение доходов над расходами составило 15,5 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 10 ноября, в правительстве Новосибирской области рассмотрели отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года. Данную тему подняли в ходе внеочередного заседания.

О параметрах исполнения областного бюджета отчитался министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко. Он отметил, что за девять месяцев 2022 года размер доходов составил почти 190 миллиардов рублей. Причем 147 из них – это собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7%.

Наибольший прирост доходов, по словам Виталия Голубенко, обеспечили такие отрасли, как торговля, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, а также электроэнергетика.

Расходы в 2022 году увеличились более чем на 25 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги шли на выплату зарплат, меры соцподдержки, государственную поддержку агропромышленного комплекса. Кроме того, было усилено финансирование строительства нового ЛДС и некоторых других проектов. В общей сложности сумма расходов составила 174,5 миллиардов рублей.

Превышение доходов над расходами составило 15,5 миллиардов рублей. Губернатор НСО Андрей Травников назвал такие результаты впечатляющими.

− Этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы, − отметил глава Новосибирской области.

Андрей Травников добавил, что важно достойно завершить этот год по расходам, чтобы избежать серьезных переносов на следующий.

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