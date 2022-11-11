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НовостиОбщество10 ноября 2022 22:30

В Новосибирске ищут мужчину с татуировкой группы крови на груди, пропавшего 9 лет назад

В 2013 он уехал на заработки и исчез
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
О мужчине ничего неизвестно 9 лет. Фото: предоставлено Натальей

О мужчине ничего неизвестно 9 лет. Фото: предоставлено Натальей

В Новосибирске ищут мужчину с татуировкой группы крови на груди. Павла Викторовича Нечаева 1983 года рождения родственники последний раз видели в 2013 году.

- Он жил с моей сестрой в Барнауле, а в Новосибирск уехал на заработки в 2013 году. Обещал, что через месяц приедет, но так и не вышел на связь, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Привалова, знакомая Павла.

По словам женщины, телефон у мужчины вне зоны действия, а в полиции в розыске он не числится. Из особых примет – татуировка его группы крови на груди.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о нахождении Павла Викторовича Нечаева 1983 года рождения, сообщите пожалуйста в редакцию по номеру телефона - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp)

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