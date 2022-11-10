Водителя перевернувшегося в Новосибирской области автобуса, в котором погибла 7-летняя девочка, отправили под домашний арест

Девочка погибла на месте. Фото: МВД по НСО

Водителя перевернувшегося в Новосибирской области рейсового автобуса, в котором погибла 7-летняя девочка, отправили под домашний арест. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

— Водителю избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком по 8 января 2023 года, — рассказали в Татарском районном суде.

Также мужчине запретили общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться средствами связи, если это не связано с экстренной ситуацией, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Напомним, что ДТП произошло 8 ноября. Водитель ПАЗика не справился с управлением из-за гололеда и оказался в кювете. По словам очевидцев, девочка вылетела в разбитое окно, когда автобус переворачивался, и оказалась под ним. Также в ДТП пострадали и другие пассажиры автобуса.

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