ТИОН нарастил выпуск систем очистки воздуха для медучреждений благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В результате перенастройки производственных процессов на заводе компании «Аэросервис» оптимизирован участок сборки канального оборудования торговой марки «ТИОН». Это система обеззараживания и очистки воздуха, которая встраивается в вентиляцию медучреждений, является наиболее востребованной на рынке медицинского оборудования и поставляется в том числе по госконтрактам.

Специалисты предприятия и Регионального центра компетенций АИР НСО провели диагностику всех процессов от склада сырья до склада готовой продукции, выявили резервы для оптимизации, определили проблемы, помогли снизить потери. В итоге выработка выросла более чем на 20%.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Участие в нацпроекте «Производительность труда» для нашей компании - стратегический шаг. Мы искали возможности оптимизировать процессы, сократить потери, повысить производительность именно с использованием инструментов бережливого производства. За эти полгода наши сотрудники смогли получить знания и практический опыт, а некоторые повысили квалификацию в рамках программы «Лидеры производительности, - говорит директор производства, снабжения и логистики ООО «Аэросервис» Алексей Лебедев.

На предприятии более чем на два часа удалось сократить сборку оборудования за счет внедрения стандартизированной работы и организации рабочего пространства. Кроме того, сотрудники тратили много времени на передвижения и перемещения продукции между производственными участками. Благодаря перепланировкам и переносу участков удалось сократить маршрут на 27% - более чем на два километра.