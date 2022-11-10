145 школ региона получат интерактивные панели по нацпроекту «Образование»

На закупку панелей потратят 150 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца 2022 года школы региона, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» под контролем региональных властей.

— На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 миллионов рублей, — сообщил Федорчук. — В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы. Министр отметил, что появление панелей в школах расширит возможности образовательного процесса. Например, облегчат подачу наглядных материалов.

Напомним, что в 2022–2023 годах планируют провести капремонт в 25 школах области. Выделено на эти цели 1,2 миллиарда рублей. Причем отремонтируют не только городские школы, но и расположенные в муниципальных районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер