Депутаты Государственной Думы ФС РФ приняли поправки в Федеральный закон «О ветеранах»

Александр Аксёненко, депутат Государственной Думы, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ». Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Принятая федеральным парламентом законодательная инициатива позволит распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, которые в составе добровольческих формирований выполняют возложенные на Вооруженные силы РФ задачи специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, на данный момент число добровольцев достигло 15 тысяч человек.

Александр Аксёненко рассказал, что ранее ему в социальных сетях от самих добровольцев и их родственников поступали сообщения с просьбой разъяснить, почему им не положены все те льготы и та помощь, которая предоставляется мобилизованным.

- Вполне закономерным было недоумение добровольцев и членов их семей: чем мы хуже? Добровольцы - это те, кто, не дожидаясь повесток, поспешил в военкомат, чтобы отправиться на передовую. Таких сейчас со всей России насчитывается около 15 тысяч человек. Они вместе с мобилизованными проходят сборы, вместе им быть в окопах. Ситуация, когда одним положены единовременные выплаты, льготы, статусы, а другим в равных условиях несения службы и выполнения задач - ничего из этого, конечно, была в корне несправедлива, - считает депутат.

Помимо поправок в статью 3 «Ветераны боевых действий» Федерального закона «О ветеранах» депутатская инициатива вносит поправки в статью 4 «Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий». Благодаря этому добровольцы, получившие ранения, контузии и увечья в ходе СВО, будут наделены статусом инвалидов боевых действий. Что также позволит распространить на них целый пакет выплат и льгот. Одна из них - компенсация оплаты жилых помещений в размере 50% ветеранам, инвалидам и совместно проживающими с ними членам семей.

Поправки вступят в силу после подписания документа Президентом РФ Владимиром Путиным и будут распространяться на всех добровольцев добровольческих формирований, выполняющих задачи специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.