В Новосибирской области два парня ограбили 85-летнего пенсионера

Новосибирские полицейские задержали двоих парней, ограбивших 85-летнего пенсионера.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирские полицейские задержали двоих парней, ограбивших 85-летнего пенсионера. Ущерб составил 44 тысячи рублей, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В среду, 9 ноября, в полицию обратилась жительница села Криводановка. Женщина сообщила, что неизвестные забрали у ее пожилого родственника пять тысяч рублей и видеоприставку.
Преступление произошло в утреннее время. Парни 18 и 19 лет представились сотрудниками полиции и попросили пенсионера открыть дверь. Мужчина впустил лже-правоохранителей в свою квартиру. После этого один из злоумышленников схватил дедушку и удерживал его до тех пор, пока второй совершал ограбление.
Совершив преступление, молодые люди скрылись. Спустя некоторое время их задержали полицейские.
Установлено, что злоумышленники являются безработными. 19-летнего парня ранее судили за имущественные преступления. Сейчас стражи правопорядка выясняют, где находится похищенное.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 161 УК РФ − «Грабеж с незаконным проникновением в жилище».
− Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проводится расследование, − отметили в МВД.
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