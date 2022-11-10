В Новосибирской области два парня ограбили 85-летнего пенсионера

Новосибирские полицейские задержали двоих парней, ограбивших 85-летнего пенсионера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали двоих парней, ограбивших 85-летнего пенсионера. Ущерб составил 44 тысячи рублей, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В среду, 9 ноября, в полицию обратилась жительница села Криводановка. Женщина сообщила, что неизвестные забрали у ее пожилого родственника пять тысяч рублей и видеоприставку.

Преступление произошло в утреннее время. Парни 18 и 19 лет представились сотрудниками полиции и попросили пенсионера открыть дверь. Мужчина впустил лже-правоохранителей в свою квартиру. После этого один из злоумышленников схватил дедушку и удерживал его до тех пор, пока второй совершал ограбление.

Совершив преступление, молодые люди скрылись. Спустя некоторое время их задержали полицейские.

Установлено, что злоумышленники являются безработными. 19-летнего парня ранее судили за имущественные преступления. Сейчас стражи правопорядка выясняют, где находится похищенное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 161 УК РФ − «Грабеж с незаконным проникновением в жилище».

− Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проводится расследование, − отметили в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber