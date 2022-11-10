В Новосибирске суд оставил без изменений приговор убийце студентки Веры Пехтелевой

Родные погибшей требовали пересмотра приговора, посчитав его мягким

В Новосибирске суд оставил в силе приговор Владиславу Канюсу – убийце кемеровской студентки Веры Пехтелевой, который обжаловали в прокуратуре. Об этом сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске:

- Суд оставил приговор без изменения. Прокурор настаивал на отмене приговора и направлении в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Ходатайствовал по причине несогласия с мягкой мерой наказания и оправданием подсудимого по обвинению в изнасиловании. Потерпевшая сторона также настаивала на пересмотре приговора. Адвокат подсудимого не стала оспаривать решение суда, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске.

По данным СКР по Кемеровской области, трагедия произошла 13 января 2020 года. Вера Пехтелева приехала домой к бывшему парню, чтобы забрать свои вещи, однако Канюс затеял ссору на почве ревности. Он стал избивать девушку: несколько раз ударил ножом и душил шнурком. Соседи слышали крики о помощи и вызывали полицию, однако полицейские не приехали на вызов. Когда правоохранители прибыли на место, было поздно - Вера умерла. На теле замученной девушки обнаружили более 100 травм и телесных повреждений.

Сначала Канюса обвинили в убийстве, но после переквалифицировали дело на более тяжелую статью - убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд признал его виновным по двум статьям и назначил 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить четыре миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей девушки.

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