Улица Ленина в Новосибирске может стать пешеходной и в следующем году

Улицу Ленина могут сделать пешеходной не только этой зимой, но и через год.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
В Новосибирске улицу Ленина могут сделать пешеходной не только этой зимой, но и через год. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
Напомним, улица Ленина будет недоступной для транспорта на период с 6 ноября до 10 февраля. Связано это с реализацией проекта «Новогодняя столица России». Участок от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого сделают пешеходным.
По какой-то причине улицу перекрыли раньше срока. Так, уже 4 ноября водители не могли там проехать. Извиняться за это пришлось мэру Новосибирска Анатолию Локтю.
Анна Терешкова отметила – сначала горожане должны понять, нравится ли им идея с перекрытием территории. Определиться они могут до 10 февраля.
− И в феврале мы обсудим, надо ли это делать на следующий год или нет. А сейчас мы считаем, что горожанам необходимо дать возможность погулять по красивой улице, − высказалась вице-мэр.
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