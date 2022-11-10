Улица Ленина в Новосибирске может стать пешеходной и в следующем году

Улицу Ленина могут сделать пешеходной не только этой зимой, но и через год. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске улицу Ленина могут сделать пешеходной не только этой зимой, но и через год. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, улица Ленина будет недоступной для транспорта на период с 6 ноября до 10 февраля. Связано это с реализацией проекта «Новогодняя столица России». Участок от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого сделают пешеходным.

По какой-то причине улицу перекрыли раньше срока. Так, уже 4 ноября водители не могли там проехать. Извиняться за это пришлось мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Анна Терешкова отметила – сначала горожане должны понять, нравится ли им идея с перекрытием территории. Определиться они могут до 10 февраля.

− И в феврале мы обсудим, надо ли это делать на следующий год или нет. А сейчас мы считаем, что горожанам необходимо дать возможность погулять по красивой улице, − высказалась вице-мэр.

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