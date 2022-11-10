Под Новосибирском молодую маму зажало в автобусе на глазах у детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поездка в автобусе № 4 для жительницы Искитима Екатерины закончилась неприятностью. Молодая женщина с двумя маленькими дочками решила прокатиться на общественном транспорте вместо машины. В итоге ее на глазах у испуганных ребятишек зажало дверями автобуса. Об инциденте сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

– Произошло это 31 октября вечером. Мы выходили в Подгорном. Я вывела младшую 4-летнюю дочку за руку на улицу. Держала её. Сама стояла в проходе, как раз, где двери. Старшая стояла в самом салоне. Первый раз, когда двери закрылись, автобус поехал. Но, видимо, сработал датчик, что двери не закрыты, и он остановился. Младшая сильно напугалась, плюс ей немного потянуло руку. Старшая дочка, которой 5 лет, почти ничего не поняла, так как находилась в салоне, – поделилась Катерина, – Первый раз дверями прихлопнуло мне туловище. Удар смягчила зимняя куртка. Но затем последовал второй удар – он пришелся по шее! Было больно. Я не знаю точно, как работает система закрывания дверей. Но, скорее всего, водитель нажал кнопку. Двери зажали меня первый раз, и сработал датчик того, что что-то мешает, двери раскрылись. А водитель вместо того, чтобы посмотреть по зеркалам и понять, что в дверях зажало человека, нажал кнопку закрывания дверей ещё раз.

Катерина вышла на улицу и стала расспрашивать младшую дочку, все ли с ней хорошо. А в это время на нее стал кричать кондуктор:

– Орала мне, что я должна была быстрее соображать и выходить. Я пыталась им ответить, но водитель закрыл двери и уехал, – говорит молодая мама.

Екатерина добавила, что в этом автобусе такой случай не единственный. Женщина намерена написать жалобу на транспортное предприятие. Она уверена, перевозчик оказывает услуги, которые не отвечают требованиям безопасности пассажиров.

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