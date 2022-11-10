В Новосибирской области за год утонуло 47 человек

Число случаев гибели людей на воде сократилось на 35%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области с начала 2022 года утонуло 47 человек, 12 из них были несовершеннолетними.

— С начала года по оперативным данным зарегистрировано 49 происшествий на водоемах. Восемь человек удалось спасти, еще 86 неосторожным отдыхающим была оказана помощь. 47 человек утонули, в том числе 12 несовершеннолетних, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по региону Юрий Карпов в ходе пресс-конференции 10 ноября.

По его словам, общее количество происшествий на воде снизилось на 31%, также на 35% сократилось число случаев гибели людей.

— Зарегистрирован рост детской гибели. Это обусловлено увеличением количества отдыхающих на водных объектах, а также аномально высокими температурами в мае. Купальный сезон в Новосибирской области фактически начался раньше. Только в мае 2022 года погибли восемь человек, в том числе три ребенка, — добавил Карпов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер