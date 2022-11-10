В Новосибирске фургон сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Октябрьском районе Новосибирска фургон «Форд Транзит» сбил 21-летнюю девушку. Произошло ДТП на пешеходном переходе.
– Авария случилась днем 9 ноября на улице Кирова у дома 333. Фургон наехал на девушку, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.
Девушка 2001 года получила в результате наезда различные травмы. Ее увезла скорая помощь.
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