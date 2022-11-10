Генподрядчика нового ЛДС в Новосибирске оштрафовали на 106 миллионов за срыв сроков

ЛДС должны были сдать в августе. Фото: правительство НСО

В Новосибирске генподрядчика нового ЛДС оштрафовали на 106 миллионов за срыв сроков строительства. Дело было возбуждено по статье 7.32 КоАП РФ за неисполнение предусмотренных контрактом обязательств.

— Установлено, что генеральный подрядчик не исполнил свои обязательства в установленный государственным контрактом срок — до 31 августа 2022 года. К моменту истечения срока договора объем невыполненных работ составил только 54%, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что ход строительства поставлен прокуратурой на контроль.

Напомним, что на многократный перенос сдачи ЛДС обратил внимание в Генпрокуратуре РФ. Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что это может быть связано с ослаблением контроля со стороны властей. Вопрос о постоянном срыве сроков был поднят на заседании Совета при полпреде Президента РФ в СФО.

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