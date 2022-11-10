В Новосибирске пылающий «Мерседес» вызвал затор на Бердском шоссе

Автомобиль горел на обочине. Фото: сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

На Бердском шоссе в Новосибирске загорелся «Мерседес». Пожар произошел днем 10 ноября возле дома на улице Старое шоссе, 65/1. Очевидцы поделились кадрами полыхающего автомобиля.

Пожарные тушат открытый огонь. Фото: сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

- В 15:33 поступило сообщение о горящем автомобиле, через две минуты экипаж был на месте. Автомобиль был полностью в огне, владелец не пострадал. Локализация открытого горения в 15:40, ликвидация в 15:41, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным очевидцев, никто не пострадал. Фото: сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

После пожара на шоссе образовался небольшой затор в сторону Новосибирска. По данным «Яндекс.Карт», затор наблюдается в крайнем правом ряду. Уровень пробки составил 7 баллов.

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