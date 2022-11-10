В Новосибирске до 20 декабря продлили прием заявок на реконструкцию бань

Конкурс продлили на месяц. Фото: РЯБИНИН Михаил

В Новосибирске снова продлили конкурс на прием заявок по реконструкции муниципальных бань. Мэрия ищет инвесторов для них с сентября и уже второй раз увеличивает на месяц срок подачи документов на участие.

— Срок приема заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения инвестиционных договоров по реконструкции муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении МБУ «БХ «Сибирячка», продлен до 16 часов 20 декабря, — сообщили в мэрии.

Напомним, что за счет инвесторов планируется реконструкция с увеличением площади бань, находящихся по адресам: улица Чекалина, 35а, улица Петропавловская, 5, улица Смоленская, 4, улица Гурьевская, 68 и улица Первомайская, 84.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер